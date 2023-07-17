إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم 5 سيارات فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 اشخاص إثر حادث تصادم 5 سيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام المتجه إلى مدينة نصر وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى القطامية بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من خلال الفحص، وقوع تصادم بين 5 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل مع أعلى الطريق .