اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم 5 سيارات فى القطامية

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:42 م
إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم 5 سيارات فى القطامية اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 اشخاص إثر حادث تصادم 5 سيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام المتجه إلى مدينة نصر وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى القطامية بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من خلال الفحص، وقوع تصادم بين 5 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.
 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل مع أعلى الطريق .
 
 
 
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

القطامية

حادث مرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة