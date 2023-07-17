اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:20 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 


حوادث الطرق بالفيوم

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