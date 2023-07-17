إصابة شخص فى حادث سير على طريق شمال سيناء الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

أستقبل مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم مصاب فى حادث سير وقع على الطريق الساحلى العريش القنطرة.



تلقت الأجهزة المختصة بشمال سيناء اخطارًا بتصادم سيارتين ملاكي أثناء سيرهما علي طريق شمال سيناء الساحلى "العريش - القنطرة" بنطاق الوحدة المحلية لقريه "ام عقبه" بمركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة الشاب "ح- أ- س" من سكان مدينة بئر العبد، وشخصت اصابته بجرح قطعي بالشفاه العليا وسحجات متفرقه بالجسد، وتم نقله بسيارة اسعاف الي مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة تحقيقاتها.





