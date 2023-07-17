اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 11:30 ص
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إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم "الفوار" بالخليل

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:20 ص
إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم "الفوار" بالخليل الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصيب اليوم الاثنين، شاب فلسطيني بجروح خطيرة، وجرى اعتقال خمسة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفوار" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم معالجتهم ميدانيا.


الاحتلال الإسرائيلي

مخيم الفوار

الضفة الغربية

الخليل



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