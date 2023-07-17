إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل والدته بسبب شراء المخدرات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة عاطل، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والدته بالتعدي عليها بالضرب فى منطقة الدرب الأحمر بسبب رفضها إعطائه أموال لشراء المخدرات.

تعود أحداث الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة الدرب الأحمر من غرفة النجدة يفيد بمقتل سيدة مسنة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، وبها آثار كدمات وطعنة نافذة بالفخذ، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها لقت مصرعها علي يد نجلها تعدى عليها بالضرب وطعنها حتى سقطت غارقه في دمائها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعيش مع والدته، وعاطل عن العمل ويتعاطي المواد المخدرة، ودائما ما كان يعتدى عليها بسبب رفضها إعطائه المال لشراء المخدرات، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة بسبب رفضها مساعدته في شراء مخدرات، فانهال عليها بالضرب والسحل وطعنها بسلاح أبيض في قدمها مما أسفر عن وفاتها.