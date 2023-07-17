أوقاف القليوبية تدشن الأسبوع القرآني بمساجد المحافظة.. صور

القليوبية- إبراهيم سالم

دشن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الأسبوع القرآني بالقليوبية بمسجد التابعين بقرية كفر الجزار بمدينة بنها، بحضور الدكتور محمود عبد الله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر تحت عنوان القرآن الكريم كتاب رحمة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، خلال حفل التدشين، أن القرآن الكريم منهج للحياة ودستور للتعامل بين كل مفردات الكون وأكبر مدرسة سلوكيات لتهذيب النفس وتزكيتها، كما أن القرآن الكريم تصدرت آياته البسملة الشريفة التي حوت كل أنواع الرحمة سواء الدنيوية أو الآخروية "بسم الله الرحمن الرحيم" كما كان وصفه أيضا "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة" والناظر عبر التاريخ يلمح جيدا استهداف المتطاولين على هذا الكتاب العزيز فما زادوه إلا علوا ونصرا وانتشارا فى كل الآفاق وما زاد المتطاولين إلا خزيا وصغارا تحقيقا للأية الكريمة "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه ينبغي أن يعلم كل مصري وطني شريف أن مصر تولى اهتماما بالغا بحفظ ورعاية القرآن كأول دولة في العالم تقوم بإنشاء إذاعة للقرآن الكريم وتسجيل أول مصحف مرتل على مستوى العالم بصوت المرحوم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، تستطيع أن تقول أنه إذا كان أول تدوين كتابي للقرآن الكريم في عهد الخليفة الأول "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه فإن أول تدوين صوتي قامت به مصر من خلال تسجيلها للقرآن بصوت الشيخ الحصري.

كما ينبغي أن نتذكر دوما أن افتتاح مسجد مصر الذي يعد مفخرة عظيمة في عمارة المساجد في عصرنا الحديث، وكذلك مركز مصر الثقافي ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها ولا مثيل لها في العالم.