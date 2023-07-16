8 علامات لتليف الكبد.. منها انتفاخ البطن

تليف الكبد هو مرض مزمن يتميز بتندب لا رجعة فيه وتلف أنسجة الكبد، يحدث هذا التندب ، المعروف باسم التليف ، استجابةً لإصابة الكبد والتهابه على المدى الطويل ، مما يؤدي إلى خلل وظيفي واختلال وظائف الكبد، مع تقدم المرض ، يتم استبدال أنسجة الكبد الطبيعية بنسيج ندبي ليفي ، مما يعطل قدرة الكبد على أداء وظائفه المختلفة ، مثل إزالة السموم ، والتمثيل الغذائي ، وإنتاج البروتينات الأساسية، من المهم أن تكون على دراية بعلامات وأعراض تليف الكبد ، لأن الاكتشاف والتدخل المبكر يمكن أن يكونا حاسمين في إدارة الحالة، وإليك بعض العلامات الشائعة لتليف الكبد التي يمكنك الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv.".
تليف الكبد
كتبت ميرفت رشاد
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