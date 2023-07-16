"100 يوم صحة" تجرى الكشف الطبى على موظفى الشباب والرياضة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم الأحد، فريق مبادرة 100 يوم صحة ، لإجراء الكشف الطبي على السادة موظفي الديوان العام للمديرية.

جدير بالذكر، أن مبادرة 100 يوم صحة إضافة قوية نحو تحسن صحة المواطن»، الخدمات التي تقدمها، ضمن المبادرات الرئاسية السابقة والتي إنطلقت تحت شعار «انزل واكشف واطمن» من كل مكان في مصر و تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

تشتمل المبادرة على جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

كما تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة، مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة الكشف وعلاج صعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وإشراف الدكتور إيهاب صلاح وكيل المديرية للشباب.