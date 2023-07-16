يد التطوير تمتد لقصر ثقافة المحلة قلعة التنوير ومفرخة الفنانين والأدباء

الغربية مصطفى عادل

يعد قصر ثقافة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واحدا من أهم المعالم الأثرية بالمدينة العمالية، وأحد أهم المزارات والمراكز الثقافية والذى كان ومازال منارة للفن والثقافة ومفرخة للفنانين والأدباء والشعراء وأيضا الوزراء ومنهم الوزير السابق جابر عصفور والفنانة عفاف راضى.

يتخطى عمر هذا المبنى الأثرى 130 عاما ويعد تحفة معمارية ذات طراز رفيع، ويخضع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

أخرج القصر عددا كبيرا من الأدباء والشعراء والفنانين، وشهد إقامة آلاف العروض الفنية والثقافية المتنوعة بمشاركة أعداد كبيرة من الأدباء والشباب المحب للفنون والثقافية.

ودخل القصر فى مرحلة تطوير واسعة وشاملة، تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية وتنفيذ شبكة إطفاء على أعلى مستوى، وأيضا وتجديد المبنى بالكامل مع الحفاظ على التراث الأثرى الخاص بالمبنى.

من جانبه قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ "اليوم السابع"، أن قصر ثقافة المحلة يعد منارة ثقافية كبيرة وشعلة لنشر الفن والثقافة ومواجهة التطرف الفكرى.

وأضاف أن القصر يتكون من 3 طوابق وقبلة للفنون التشكيلية والمعارض وتعليم مختلف الأنشطة وبروفات، ومكتبة عامة ونادى للأدب ومرسم وفريق موسيقى.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن القصر سبق وأن تم إدراجه فى خطة التطوير إبان فترة مجلس النواب السابق إلا أن هذه الخطة لم تنفذ ولم يتم البدء فى تطوير القصر.

وأضاف أنه خلال المجلس الحالى تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين لجنتى الخطة والموازنة والثقافة، لمناقشة موقف تطوير القصر، وتم إدراجه فى الخطة الاستثمارية لعام 2021/2022، واعتماد 75 مليون جنيه للتطوير على 3 سنوات، مع الحفاظ على الطابع التراثى فيه.

وأوضح أن خطة التطوير تنفذ بالقصر وتم إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل وتركيب شبكة إطفاء، وترميم الأجزاء المتهالكة، وترميم الشبابيك والأبواب الأثرية والحفاظ عليها، وإنشاء مسرح على أعلى مستوى مع إنشاء غرف ملحقة به، موضحا أنه تم تنفيذ 80% من خطة التطوير.

يذكر أن قصر ثقافة المحلة كان منزل عبد الحى باشا خليل أحد أهم رموز مدينة المحلة فى عهده وورثته نجلته وتم تأجيره للهيئة العامة لقصور الثقافة لتحويله قصر ثقافة للمدينة، وبعد ذلك قامت الهيئة بشراء القصر من الورثة، وله أثر كبير فى إخراج العديد من الفنانين والأدباء والشعراء

منهم وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، الروائى جار النبى الحلو، الكاتب الكبير محمد المنسى قنديل، الفنانة عفاف راضى والسيد راضى، والأديب عبد الحى أديب والد الإعلامى عمرو أديب.