وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يعقد اجتماعا لتطوير الأداء بمستشفى الحميات

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

عقد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اجتماعًا مع مديرى الإدارات المعنيه لمتابعه سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفي حميات الإسماعيليه وإمكانية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتكريس الجهود لتقديم خدمة مميزة للمترددين على مدار اليوم، فى اطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وخلال الاجتماع وجَّه "حطب" بتفعيل مبادرة "التشخيص عن بُعد" وزياده عدد المترددين بالتشخيص عن طريق جهاز (Telemedicine) ، وذلك ضمن خطة وزارة الصحه للتحول الرقمى بهدف توفير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى ،والتى تسهم فى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية فى العلاج بالمستشفيات.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة خطوات التنفيذ للبدء فى إعاده فتح عيادات الباطنه والأطفال والجلديه لتوفير مزيد من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وناقش خطة العمل القادمه بالمستشفى، وعرض الإيجابيات و السلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات المحافظة.

حضر الاجتماع مديرى إدارات العلاجى والتخطيط والحميات والدعم الفنى والتمريض بمديرية الصحه ومدير وأطباء مستشفي حميات الإسماعيلية.