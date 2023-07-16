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وصول الرئيس السيسي لمقر الاجتماع التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الأفريقى

الأحد، 16 يوليو 2023 10:40 ص
وصول الرئيس السيسي لمقر الاجتماع التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسي
رامى محيى الدين

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاجتماع التنسيقى نصف السنوي للاتحاد الأفريقى.
 
وكان الرئيس السيسي، وصل أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.
 

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