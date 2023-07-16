اليوم السابع
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بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائرى..

وزير داخلية الجزائر يشارك فى أعمال الاجتماع التنسيقى الأفريقى بنيروبى

الأحد، 16 يوليو 2023 08:20 م
وزير داخلية الجزائر يشارك فى أعمال الاجتماع التنسيقى الأفريقى بنيروبى وزير الداخلية الجزائرى إبراهيم مراد
أ ش أ

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 يشارك وزير الداخلية الجزائرى، إبراهيم مراد، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الكينية نيروبى، بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، فى أعمال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوى بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - فى بيان - أن الوزير سيجدد، خلال هذا الاجتماع، حرص الجزائر على الاندماج السياسى والاقتصادى الفعلى فى القارة الأفريقية.


كما سينقل الوزير الجزائري، بحسب البيان، التزام بلاده بالإسهام فى توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية 2063، ومن بينها التكريس الفعلى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحرير اقتصادها.

 

 


إبراهيم مراد

الجزائر

نيروبى

كينيا



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