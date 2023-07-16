اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 08:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية تونس: تربطنا علاقات ثنائية متميزة مع الكويت

الأحد، 16 يوليو 2023 07:10 م
وزير خارجية تونس: تربطنا علاقات ثنائية متميزة مع الكويت نبيل عمّار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار عراقة، الروابط القائمة بين بلاده والكويت، وتميّز العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على دعمها وتطويرها.

جاء ذلك فى مستهل الزيارة التى يقوم بها إلى دولة الكويت، حيث أجرى هناك لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتى أحمد عبد العزيز السعدون، والذى هنّأه خلاله بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.


واستعرض عمار- بحسب بيان للوزارة- تطورات المسار السياسى فى تونس، وتركيز المؤسسات الدستوية وفى مقدّمتها مجلس نواب الشعب على إثر الانتخابات التشريعية، وأبرز فى هذا السياق دور المؤسسة البرلمانية فى دعم جهود الإصلاح من خلال دورها التشريعي، إضافة إلى الدور الرقابى الموكل إليها.


وقال عمار إن مكانة الدول ومنزلتها تقاس بوجاهة مواقفها وتشبثها بمبادئها وإسهاماتها، وليس بحجمها الجغرافى والديمغرافي.


ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتى عن اعتزاز بلاده بتميز علاقاتها مع تونس، وقدرتها على مواجهة التحدّيات التى تواجهها بكل اقتدار.


وشدّد الجانبان على أهمية تفعيل العمل البرلمانى كرافد من روافد دعم العلاقات الثنائية، وضرورة التسريع بتشكيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية، وتكثيف اللقاءات بين البرلمانيين فى البلدين، وإحكام التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.


تونس

نبيل عمار

الكويت

دولة الكويت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة