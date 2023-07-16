وزير الزراعة: توافر الأسمدة ومحاسبة المقصرين فى تعطيل مصالح المزارعين

كتبت ــ أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية .

وخلال الاجتماع، تابع القصير برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.

وأكد القصير على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة 55٪ من إجمالي إنتاج المصانع.

وزير الزراعة وجه بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، مشيرا إلى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.

القصير وجه أيضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التى تواجههم .

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الزراعة أنه سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين.