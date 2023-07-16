اليوم السابع
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وزير الدفاع البريطاني يعتزم التقاعد هذا الخريف

الأحد، 16 يوليو 2023 03:00 ص
وزير الدفاع البريطاني يعتزم التقاعد هذا الخريف وزير الدفاع البريطانى بن والاس
وكالات

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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقابلة مع صحيفة The Times أنه يعتزم ترك منصبه هذا الخريف.

وقال والاس: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة". مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.

وذكر أنه يعمل في السياسة منذ 24 عاما، منذ انتخابه في البرلمان الاسكتلندي.

وأضاف: "لأكثر من سبع سنوات، كان لدي ثلاثة هواتف بجوار سريري".

كما أعلن أنه يعتزم التقاعد من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.

وذكرت "تايمز" في وقت سابق أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات.


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