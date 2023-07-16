اليوم السابع
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وزير التعليم يُكرم أسرع عداءة داون فى مصر تُوجت بذهبيتين بمونديال فرنسا

الأحد، 16 يوليو 2023 07:53 م
وزير التعليم يُكرم أسرع عداءة داون فى مصر تُوجت بذهبيتين بمونديال فرنسا الطالبة فاطمة الزهراء مع وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "دوان" فى مصر، فى إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون ـ مبدعون"، 

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بلقاء الطالبة فاطمة الزهراء التى تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و 800 متر بجدارة متخطية عدد ٧٩ دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازى أن أبناءه الطلاب ذوى القدرات الخاصة يمثلون فخرًا لمصر كلها فهم مثال للتحدي والإرادة، موضحًا أنهم أثبتوا للعالم كله أنه بالتحدي والعزيمة والإرادة لا وجود للمستحيل، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم ومساندة وتشجيع أبنائها من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإعدادهم لمواجهة الحياة العملية، وإكسابهم المهارات التي تلائم قدراتهم، معربًا عن شكره وتقديره للقيادات التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالوزارة، وكل من ساهم فى دعمهم وتشجيعهم حتى وصولهم لهذا التألق والتميز.
 
وخلال اللقاء، جرى حوار بين الدكتور الوزير وفاطمة الزهراء، تناولت فيه المسابقة والتحديات التي واجهتها في التفوق على المشاركين من جميع أنحاء العالم، كما تحدثت عن شعورها عند الإعلان عن فوزها بالمركز الأول عالميًا، وتأثرها الوطني عند رفع علم مصر. 
 
جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير المديرية التعليمية بالجيزة.
 

التربية والتعليم

قادرون ـ مبدعون

الطالبة فاطمة الزهراء

بطولة فرنسا



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