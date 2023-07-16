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وزير التعليم يهنئ خريجى مدارس النيل: تخلصوا من آفة الدرجات للتعلم المستمر

الأحد، 16 يوليو 2023 11:31 م
وزير التعليم يهنئ خريجى مدارس النيل: تخلصوا من آفة الدرجات للتعلم المستمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس النيل الدولية المصرية، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أمانى الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية المدير التفيذي لشركة مصر للخدمات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل بوزارة التربية  والتعليم.
 
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقدرات طلاب مدارس النيل، موضحا أن الوزارة تركز على بناء الشخصية والتعلم ، وليست الدرجات والتي تعتبر آفة يجب التخلص منها ومدارس النيل تخلصت من هذه الآفة، لإعداد الطلاب للمستقبل، خاصة أن الطلاب يتميزون بالشخصية القيادية والمواهب وتحمل المسئولية.
 
وتابع الوزير خلال حفل تخرج دفعة طلاب مدارس النيل: هذه الدفعة تمثل وتحقق رؤية مصر 2023، من طالب متعلم معتز ببلاده، فخور بوطنه متعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أنه يجب أن نسعد بخريجى مدارس النيل وأتمنى شخصيا أن يكون لدينا 500 مدرسة من مدارس النيل لأنه تقدم تعليم حقيقى، ونمو شامل للطلاب حيث يتمكن الطالب من التعلم المستمر، مضيفا أن المناهج المصرية ذات معايير دولية تراعى الثقافة المصرية.
 
وأوضح الوزير أن شهادة النيل شهادة مصرية دولية يجب أن نروج لها في كل الدول ونشر الشهادة على المستوى المحلى والأقليمى والدولى، ولدينا 14 مدرسة من مدارس النيل وسيتم التوسع فيها، قائلا: الوزارة تشجع أصحاب المدارس الخاصة اللغات، ولها أن تفتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الحصول على موافقة وحدة شهادة النيل والاعتماد.
 
وقال الوزير: يجب أن نعتز بطلاب مدارس النيل، موجها الشكر للقائمين على مدارس النيل وحرصهم على الخدمات التعليمية للطلاب بمدارس النيل وجميع الشركاء لنجاح منظومة مدارس النيل، كما هنأ الوزير الطلاب خريجى مدارس النيل والتوفيق في دراستهم الجامعية، واكتسبوه من مهارات البحث العلمى، موجها رسالة لأولياء الأمور: اتركوا أولادكم يدرسون ما يحبون، وافرحوا بأولادكم".
 
 

التربية والتعليم

مدارس النيل

حفل تخريج طلاب مدارس النيل

اخبار مصر



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