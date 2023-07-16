اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تنشر صورة "حمام" على شباك مكتبها فى العاصمة الإدارية.. وتعلق: بيقولوا الحمام خير

الأحد، 16 يوليو 2023 08:57 م
وزيرة الهجرة تنشر صورة "حمام" على شباك مكتبها فى العاصمة الإدارية.. وتعلق: بيقولوا الحمام خير
كتب محمود راغب

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نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صور لشباك مكتبها بالوزارة بالعاصمة الإدارية ويقف عليه "الحمام".
 
وعلقت الوزيرة قائلة :بيقولو الحمام خير وحياة واتفق جداً مع الكلام ده.. خليني اعرفكم على جيراني من شباك مكتبي في العاصمة الإدارية الجديدة .. خير وحياة.. يارب بدايتنا كلها خير إنشاء الله".
 
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت مؤخرا عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية.
 
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشددة على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسؤولية، حيث إن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
 
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