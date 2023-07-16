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وزارة التضامن تصرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو

الأحد، 16 يوليو 2023 04:00 ص
وزارة التضامن تصرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثانى، فى صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% اعتبارا  من شهر إبريل الماضي  لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.

 

 


التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة



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