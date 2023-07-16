اليوم السابع
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ورش رسم وتمثيل وغناء لأطفال مدينة دهب فى احتفالية ثورة يونيو

الأحد، 16 يوليو 2023 11:48 ص
ورش رسم وتمثيل وغناء لأطفال مدينة دهب فى احتفالية ثورة يونيو جانب من الورشة
جنوب سيناء - محمد حسين

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نظم فرع إقليم القناة وسيناء الثقافي، ورش رسم وتمثيل وغناء للأطفال، في إطار الاحتفال بذكرى ثورة يونيو في بيت ثقافة دهب بجنوب سيناء.
 
وقال محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الفعالية تنفيذًا  لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لرعاية النشء وتوجيه مواهب الأطفال وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأجيال القادمة.
 
وأشار إلى أنها شملت الأنشطة الادبية مثل القاء الشعر الوطني وورشة للتمثيل وعرض مسرحي قدمته الطفلتان رشا سعيد وشهد احمد، بالإضافة إلى ورشة للرسم التي تضمنت موضوعات التنمية والبيئة السيناوية في دهب، وورشة للغناء شاركت فيها 12طفلة بما في ذلك الموهوبة الطفلة ملك عبدالله.
 
كما تضمنت  الفعالية مشاركة العشرات من الأطفال من مدارس مدينة دهب لتحقق الهدف بأن الثقافة تصل لأبعد نقطة على حدود الوطن، حيث يتحقق مبدأ العدالة الثقافية في وصول المنتج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية، ويتم اكتشاف وتبني مواهب هؤلاء الأطفال والشباب.
 

جنوب سيناء

دهب

القناة وسيناء

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