واردات أشكال خام الذهب تتجاوز 18 مليون دولار أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى في الفترة الأخيرة، حيث ارتفت قيمة الواردات منها لتصل إلى 18 مليونا و428 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 14 مليونا و825 ألف دولار في شهر أبريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و603 ألف دولار.

وقالت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات أشكال خام من الذهب جاءت ضمن قائمة أهم السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و830 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل نحو ملياري و631 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 801 مليون و150 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات السلع الوسيطة نتيجة تراجع مجموعة من واردات بعض السلع الهامة، ومن بينها مواد أولية من حديد أو صلب وبلغت وارداته نحو 212 مليون و765 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 447 مليون و186 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 234 مليون و421 ألف دولار، يليه واردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمة وارداتها نحو 220 مليون و398 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 331 مليون و958 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 111 مليون و560 ألف دولار.