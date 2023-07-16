ننشر مواقيت الصلاة الأحد 16/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء 9:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:15
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:17
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:06
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