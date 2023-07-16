ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28300 طن تشمل : 1465 طن جبس معبأ و 600 طن رمل و 6120 طن يوريا و 3554 طن أسمنت معبأ و 16561 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26146 طن تشمل : 1060 طن خشب زان و 617 طن حديد و 3641 طن ابلاكاش و 100 طن زيت طعام و 1738 طن كسب عباد شمس و 3950 طن خردة و 3358 طن أرز معبأ و 789 طن فول و 5550 طن عدس و 5343 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4379 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212263 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4009 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4989 شاحنة .