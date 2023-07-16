مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

كانت مدير أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة شاب آخر فى حادث تصادم سيارتى ملاكى عند الكيلو 65 طريق الضبعة، وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، تم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .