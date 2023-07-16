مصرع 31 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية

قالت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية إنها انتشلت، الأحد، 5 جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد، ما رفع عدد الضحايا جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 31.



وحسب موقع الشرق الإخبارى، أفاد مسؤولون بأنه تم العثور على الأشخاص الخمسة في حافلة تغطيها المياه داخل نفق في تشونغجو السبت، بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح الأحد.



وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في وقت سابق أن 26 شخصاً لقوا حتفهم وفقد 10 حتى الساعة 6 صباحاً (21:00 بتوقيت جرينتش السبت) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7 آلاف و540 شخصاً.



ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.