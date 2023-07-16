مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين إثر إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا إلي موقع الحادث تبين وفاة 3 أشخاص.

كما أصيب 8 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، و هم : منار ممدوح عبد الحفيظ، 17 عاما، محمود محمد نجيب توفيق، 27 عاما، واحلام كرم توفيق، 48 عاما، وأحمد ابراهيم عبد الصبور، 20 عاما، محمد عادل صدقي، 20 عاما، عمر حسين محي، 18 عاما، عبد السيد كيلاني عبد السيد، 50 عاما ، ممدوح عبد الحفيظ، 61 عاما.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي الحميات ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.