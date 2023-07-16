مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى فى بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بحرى مركز الفشن فى نطاق محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بعد مدخل مدينة الفشن بحوالى 500 متر فى نطاق محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وإيداع الجثث داخل ثلاجة الموتى واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعى بنى سويف والمنيا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين وجثتين تم نقلهم إلى مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، فيما نقلت جثة إلى مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كل من: طارق صلاح علام موسى 15 عامًا، طالب، مصابًا بكدمات وسحجات، عادل شحاتة زاخر 42 عامًا، سائق، مصابًا بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، مراون إسلام ناجح فكرى، رضيع، مصابًا ياشتباه ما بعد الارتجاج، ابانوب نمر جرجس ميتشالح 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات.

فيما أسفر الحادث عن وفاة؛ ناهد مراد عنتر شحاتة 35 عامًا، وإسلام ناحج فكرى 28 عامًا، يقيمان بمركز ديروط محافظة أسيوط، ونقلت جثتيهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، و إبراهيم يعقوب سعد عبد الشهيد 25 عامًا، يقيم شبرا الخيمه نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف.