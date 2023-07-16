اليوم السابع
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مصرع طفلة تحت عجلات سيارة بعد سقوطها منها بالشرقية

الأحد، 16 يوليو 2023 10:04 ص
مصرع طفلة تحت عجلات سيارة بعد سقوطها منها بالشرقية سيارة أجره - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لفظت طفلة فى الثانية من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من سيارة جامبو أسفل عجلات السيارة بنطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى اولاد صقر المركزى بوصول" تقى. ع" سنتين مقيمة دائرة مركز اولاد صقر جثة هامدة، إثر حدوث إصابتها التى أودت بحياتها إثر سقوطها من سيارة جامبو ودهسها أسفل عجلاتها تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

 

 


 

 

 


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