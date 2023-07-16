اليوم السابع
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مصرع شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الأحد، 16 يوليو 2023 12:48 ص
مصرع شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون

وتم نقل جثة المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة

 


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