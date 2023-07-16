مدير تعليم القليوبية تستقبل لجنة "مبادرة 100 يوم صحة" للكشف والعلاج بالمجان

القليوبية ـ إبراهيم سالم

استقبلت، اليوم، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعضاء حملة " 100 يوم صحة "، والتي تستهدف الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان في جميع المحافظات، وتستهدف الكشف عن أمراض "الرئة، القولون، عنق الرحم للسيدات، وأمراض البروستاتا للرجال"، وتهدف الحملة التثقيف الصحي والإقلاع عن التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت والهيئات الحكومية وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة.

ووجهت مديرية الصحة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة، مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

وأشادت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالدور الفعال للمبادرات الرئاسية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتعاون المشترك بين مديرية الصحة بالقليوبية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث قامت بتوفير الجو المناسب لأعضاء اللجنة لتأدية عملهم بسهولة ويسر.