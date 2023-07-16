محافظ بورسعيد يستقبل مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وبحث التعاون والدعم فى تنفيذ بعض المشروعات التى تشهدها محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى الاسكان والتعليم العالى والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والصحة وادارة التخطيط وإدارة المشروعات.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة اللواء هشام السودانى، مثنيا على جهوده فى دعم عدد من المشروعات بالمحافظة، وناقش الموقف التنفيذى الحالى لمستشفى الجامعة ببورسعيد، مؤكدا أن المستشفى الجامعى ستعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد، لما تشهده من إمكانيات وتجهيزات على أعلى مستوى فى المجال الصحى، مؤكدا على أهمية سرعة تشغيل المستشفى والتى ستحقق نقلة نوعية فى الرعاية الطبية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التى تشهدها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، والتى تهدف لاستكمال خطط التنمية التى جرت ببورسعيد، سواء فى مجال رصف وتطوير الطرق، أو تطوير المناطق السكنية فى الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وإقامة الأسواق الحضارية والمشروعات الخدمية والتنموية، التى تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بتكثيف العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، حيث وجه بالإسراع فى معدلات أعمال تطوير شارع عزمى والتى تبدأ من مصطفى كامل حتى كوبرى عزمى، وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال، مشيرا أن تطوير الشارع سيساهم فى إحداث السيولة المرورية، مع تخفيف الضغط على محور محمد على.

ووجه بالتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض بورسعيد، والتى أصبحت نموذجا لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.