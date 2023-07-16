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محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال القمح وتوريد 472 ألف طن

الأحد، 16 يوليو 2023 01:50 م
محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال القمح وتوريد 472 ألف طن شون قمح - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 472 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243ألف فدان لهذا العام.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول .

مديرية التموين

محصول القمج

توريد القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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