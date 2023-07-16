محافظ الشرقية يتفقد ازدواج طريق "أبو حماد- العباسة" بتكلفة 20 مليون جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال توسعة وازدواج ورصف طريق "أبو حماد / العباسة"، بدءاً من أمام مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية وصولاً لكوبري العباسة بطول كيلو و200 متر، وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه ، وذلك لتخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

اطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت أقامه حائط ساند من الخرسانه العادية ووضع طبقات تأسيس بالرمال وطبقات أسفلتية بسمك 6 سم تمهيدا لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه 13 متر للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

شدد المحافظ على المهندس أحمد سمير بالهيئه العامة للطرق والكباري والمشرف على تنفيذ المشروع بمتابعه الشركه المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وسرعه الانتهاء من نقل الجزيره الوسطي وانشاء الطبقه السطحيه وعمل U - TURN لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمسافرين.

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ابو حماد بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة واعادة الإنضباط للشارع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لاعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس احمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل واللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ابو حماد والمهندس تامر مراد ممثل عن الهيئه العامة للطرق والكباري.