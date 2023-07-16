محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسى بميدان المساجد

وأوضح الشريف، أن المشروع يشمل ترميم الجراج الأرضي نظرًا لتصدع السقف والحوائط نتيجة تسرب المياه الجوفية، بالإضافة إلي تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان أبو العباس المرسي ومسجد الأباصيري.

كما أكد المحافظ، أن الأضرحة بالكامل ستظل في أماكنها ولن يكون هناك أي مساس بها وإنما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بها.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال التطوير مع كل الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذا المخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، كما وجه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.