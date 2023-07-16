محافظة الجيزة توضح حقيقة إزالة كوبرى 15 مايو

كتبت - مرام محمد

نفت محافظة الجيزة في فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" ما يتم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إزالة كوبري 15 مايو المقام منذ عامين، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من معلومات في هذا الشأن عار تمام من الصحة.

وأوضحت المحافظة أن الكوبري مقام منذ عام 1975م، وما يشهده الآن من أعمال هي ضمن مراحل تنفيذية لمشروع كبير جدا يتم تنفيذه، ويتكون من ثلاث مراحل، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى هي توسعة الكوبري من حارتين لـ5 حارات مرورية، والمرحلة الثانية هي إنشاء واستحداث مطالع للكوبري لربط مناطق كالزمالك، ومدينة 6 أكتوبر، أما المرحلة الثالثة فهي إزالة جزء من الكوبري بالمنطقة الواقعة بنهاية شارع جامعة الدول العربية، أثبتت الدراسات انتهاء العمر الافتراضي للخرسانة به.

وأشارت المحافظة أنه نظرا لأعمال التوسعة الجاري تنفيذها لمسار الكوبري الرئيسي تم إجراء الاختبارات اللازمة للأعمدة الخرسانية للكوبري بذلك القطاع من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، والتي أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للخرسانة وعدم صلاحيتها للاستمرار واستيعاب الأحمال المرورية الجديدة عليه بعد توسعة الكوبري لـ5 حارات مرورية وانتهاء مشروع التطوير بالكامل، الأمر الذي استدعى إلى إزالة ذلك الجزء حفاظاً على السلامة العامة واستحداث كوبرى جديد لتسهيل عملية الربط مع الكوبري الحالي.

وأوضحت المحافظة أنه فى إطار القيام بإزالة جزء من جسم كوبرى (15 مايو) القائم حالياً في القطاع المذكور، استلزم الأمر إجراء غلق كلى لجسم كوبرى 15 مايو (بواقع حارة مرورية بكل اتجاه) بداية من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوى المهندس بالاتجاهين، مع توفير البدائل المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية والتي لم تتأثر بأعمال الإزالة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر - ميدان لبنان:-

حركة المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان وترغب باستكمال السير اعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تسلك منزل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى إلى مسرح البالون

- استكمال السير بشارع 26 يوليو ثم الصعود مرة اخرى لكوبرى ١٥ مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

ثانياً: حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة:-

حركة المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة وترغب باستكمال السير أعلى کوبری 15 مایو اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان سيتم نقل الحركة المرورية إلى التوسعة الخاصة بالكوبرى والتى تتسع لعدد (4) حارات مرورية) والتى تم الانتهاء منها بكامل طول كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر ميدان لبنان.