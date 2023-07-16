اليوم السابع
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ما هى القبة الحرارية سبب الموجة الحارة ؟.. الأرصاد ترد

الأحد، 16 يوليو 2023 07:16 م
ما هى القبة الحرارية سبب الموجة الحارة ؟.. الأرصاد ترد
كتب محمود راغب

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موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام والتى تعتبر أول موجه حارة فى صيف 2023 ، وذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأرجع خبراء الأرصاد السبب فى ذلك لما يسمى بالقبة الحرارية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ظاهرة القبة الحرارية، هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح ، وتحتجز القبة الحرارية الهواء السخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبة "الصوبة الزجاجية".
 
ولذلك تعمل القبة الحرارية على :
 
ارتفاع درجات الحرارة
 
ارتفاع نسب الرطوبة
 
نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس
 
 
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الإثنين :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  30 درجة  .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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