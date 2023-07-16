لجان مجلس النواب ناقشت 2544 طلب إحاطة بدور الانعقاد الثالث.. التفاصيل

كتبت إيمان علي

أصدر مجلس النواب تقريرا أعدته الأمانة العامة بشان إنجازات المجلس على مدار دور الانعقاد الثالث " أكتوبر_ يوليو 2023" ، حيث ذكر التقرير أن المجلس واصل داء مهامه البرلمانية على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وعلى مستوى نشاط اللجان النوعية، فقد كان للجان خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي:

وقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى 1250 تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو 970 تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

حيث ناقشت اللجان النوعية نحو 2544 طلب إحاطة خلال هذا الدور، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو 2410 اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ 3200 ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو 16 زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.