فريق طبى ينجح فى إجراء عملية انسداد معوى لرضيعة بمستشفى أجا المركزى

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ب الدقهلية ، عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا متخصص في جراحة الأطفال في إجراء عملية انسداد معوي لطفلة حديثة الولادة في عمر 5 أيام.

وكشف مكين، أن العملية تعد من الجراحات الصعبة والدقيقة وهى الأولى من نوعها بمستشفى أجا وقد استغرقت نحو ساعتين تعاون خلالها الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات من لحظة إجراء الفحوصات إلى حين التأكد من تجاوز الطفلة لمرحلة الخطر.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة بسمه شوكت مدير إدارة الحضانات، علاوة على الفريق الطبى بقيادة الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى، والدكتور محمد البحيري نائب مدير المستشفي، و الدكتور أحمد علي موسي استشاري جراحة الأطفال، الدكتور محمد سمير محمد اخصائي التخدير، الدكتور عماد احمد البديوي، استشاري الحضانات و أميره بلبل من تمريض العمليات.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.