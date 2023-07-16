وكتب بوليانسكي - عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "غدا الـ 17 من يوليو، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب البعثة البريطانية".. مضيفا أن الجلسة ستشهد حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.