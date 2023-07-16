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قال النائب الأول للممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن الوضع فى أوكرانيا غدا /الاثنين/، بحضور كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.