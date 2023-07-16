طاقة استيعابية 250 ألف راكب يومياً.. تفاصيل إنشاء محطة قطارات الصعيد

كتب محمود العمري

حققت الدولة المصرية إنجازات مستمرة فى العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تواصل الدولة جهودها وتحركاتها استعدادا لافتتاح محطة قطارات الصعيد، ذلك المشروع الذى غير المشهد بمنطقة بشتيل بالجيزة بعد إنشاء أذكى وأحدث محطة للسكة الحديد.

وكشف تقريرلأحد المؤسسات، أهمية المشروع الضخم الذى يضم المشروع قطارات خط الصعيد وعدد آخر من الخطوط ، والذى يقام على مساحة 57 فدانا بمعدل 3 أضعاف محطة رمسيس، كما تضم العديد من الخدمات الاقتصادية الكبرى، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب 250 ألف راكب يومياً ، حيث يبلغ إجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 ، ومبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 ، وخطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2.

وأوضح التقرير، أن المشروع يضم عمارات استثمارية علي مساحة 42.000 م2 ويتيح حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وغيرها من الإنجازات الضخمة داخل المشروع.