ضبط شخص بالقاهرة بتهمة التعدى على شقيقته وزوجها بإلقاء مادة كيميائية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش – مقيم بدائرة القسم)، طرف ثان: (شقيقته ، وزوجها – مقيمان بدائرة القسم "مصابان بحروق بأماكن متفرقة") وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.. وذلك بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.