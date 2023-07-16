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صورة جماعية لقادة الدول الأفريقية بالقمة التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسي

الأحد، 16 يوليو 2023 12:19 م
صورة جماعية لقادة الدول الأفريقية بالقمة التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسي الصورة الجماعية بمشاركة الرئيس السيسي
كتب رامى محيى الدين

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التقط قادة الدول العربية صورة جماعية خلال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.
 

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