صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية خلال قافلة بقرية البراجيل فى مركز ملوى

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية البراجيل بمركز ملوى على مدار يومي 12 و13 يوليو الجارى، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1548 حالة، وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ).

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 210 حالة جراحة، 387 أطفال، 225 باطنة، 80 نساء، 129 أسنان، 149 رمد، 145 أنف وأذن، 192 جلدية، 31 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 124 تحليلا مختلفا و6 موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية و104 كشف مبكر للضغط والسكر، و20 حالة خلع أسنان وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 107 مترددا.