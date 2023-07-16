شعور بعدم الراحة وصعوبة فى التنفس.. الأرصاد تكشف تأثير الموجة الحارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام والتى تعتبر أول موجة حارة فى فصل الصيف 2023 ، حيث تتعرض كافة الأنحاء لأجواء شديدة الحرارة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن سبب الموجه الحارة يرجع لسيطرة المرتفع الجوى فى طبقات الجو العليا، حيث يعمل المرتفع الجوى كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد فى الجو فى طبقات قريبه من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة، وأن الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.

وتابعت: كما يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وفقا لأخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.