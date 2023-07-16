شركة المحلة تنتهى من تجهيز مصنع غزل 4 للافتتاح الرسمى بطاقة 15 طنا يوميا

كتب عبد الحليم سالم

‬‏انتهت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة" من التجهيزات النهائية لمصنع 4 ، تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل الشركة التشغيل التجريبي للمصنع والاطمئنان على مستوى كافة مراحل الصناعة، وخروج الخيوط من الأقطان طويلة التيلة لا سيما فى ظل ‏توفير وزارة قطاع الأعمال العام كمية مناسبة من الأقطان؛ لضمان التشغيل المستدام للمصنع خلال الفترة المقبلة ولحين خروج الأقطان الجديدة في الموسم المقبل.

‏كما انتهت الشركة من عمل صيانة كاملة في كافة قطاعات ومصانع الشركة ،ومداخل ومخارج الشركة و إجراء دهانات شاملة لتجديد الشركة ؛تمهيدا للافتتاح المرتقب خلال الفترة المقبلة ،مع التنسيق مع الجهات المعنية لتجميل كافة المناطق المحيطة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتبلغ إنتاجية المصنع نحو 15 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، كما أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.