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شئون الحرمين: الانتهاء من استعدادات تغيير كسوة الكعبة

الأحد، 16 يوليو 2023 10:42 ص
شئون الحرمين: الانتهاء من استعدادات تغيير كسوة الكعبة الكعبة -أرشيفية
كتبت ـ إيمان حنا

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين) وتدريب 15 موظفاً على تغييرها والتحقق من جودتها.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي، أن المجمع أكمل جميع الاستعدادات لتغيير ثوب الكعبة المشرفة، مطلع العام الهجري الجديد1445، مضيفاً أن تغيير الثوب سيتم وفق خطط تشغيلية للمهمة، لضمان إنهائها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن الأعمال تتم بأيدي كفاءات وطنية من منسوبي المجمع ذوي مهارة ودقة عالية في الخياطة وذلك لضمان ظهور كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أبهى حلة.

وأفاد مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن الإدارة العامة قامت بعمليات التدريب على تغيير الكسوة وتجهيز جميع الأدوات والمعدات المخصصة، مشيراً إلى أن مهمة التدريب تهدف إلى تعريف المشاركين بالخطوات والمراحل المتعددة لتحسين قدرات ومهارات العاملين وتزويدهم بالخبرات الإضافية لتنفيذ المهمة بالشكل المطلوب .

وأكد أن الإدارة تعمل على تحسين وسرعة إنجاز المهمة الموكلة والمتوقعة من العاملين بأفضل أداء وفي خلال فترة زمنية قياسية، مبيناً أن عدد ساعات التدريب تبلغ أربع ساعات بشكل شبه يومي وصولاً إلى الموعد المحدد لتغيريها مع توفير جميع أدوات السلامة للعاملين ووضع الحواجز الاحترازية لضمان سلاسة الحركة حول صحن المطاف, وأن عدد المتدربين (15) متدرباً، و 7 رافعات موزعة على اتجاهات الكعبة المشرفة .

 

 


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تغيير ثوب الكعبة

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