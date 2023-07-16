سفير فرنسا يشيد بقمة الجوار السودانى على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى لبلاده

كتبت ــ هناء أبو العز

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى ، بدور مصر في البحث عن حل للأزمة التي تشهدها السودان والدعم الذي قدمته أثناء عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، مؤكدًا دعم فرنسا أي تحرك لصالح التوصل لحل سلمي، كالتحرك الذي أطلقته مصر التي استضافت في 13 يوليو قمة جمعت دول الجوار السوداني.

واستقبل سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، ما يزيد عن ألف من المدعوين في مقر فرنسا في مصر للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي بحضور لفيف من الوزراء وأعضاء البرلمان والسفراء بجانب ممثلين عن مجتمع الأعمال وعالم الثقافة، بالإضافة إلى كبري الشركات الفرنسية في مصر والعديد من الفنانين المصريين والشخصيات البارزة من أعضاء الجالية الفرنسية في مصر وممثلين عنها.

وفي بداية الأمسية، أدت مغنية الأوبرا أميرة سليم، التي تجسد ببراعة الصداقة الفرنسية-المصرية، النشيدين الوطنيين الفرنسي والمصري.

وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة، تناول السفير الفرنسي الأحداث الدولية العديدة والتطورات التي أثرت على العالم، لاسيما الحرب الروسية على أوكرانيا التي ساهمت في تأجيج أزمة اقتصادية عالمية.

وكان الحفل فرصة للحديث عن قمة "من أجل اتفاق مالي عالمي جديد" التي نظمته فرنسا منذ أسبوعين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس ومساندته للأجندة المقترحة من الرئيس ماكرون لصالح الكوكب والشعوب.