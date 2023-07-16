رضا حجازى يكرم الطلاب المتفوقين وأسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية للوزارة

كتب محمود طه حسين

بدأت الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الجهات لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية، بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء الأبطال، ثم قراءة القرآن على أرواح الشهداء، وعرض فيلم تسجيلي عن الشهداء الأبطال باسم (حلم الشهيد، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، كما كرم الوزير أسر شهداء الوطن والطلاب المتفوقين وأصحاب الهمم.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث الدكتورة غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".