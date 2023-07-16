رئيس كوريا الجنوبية يأمر بحشد جميع الموارد المتاحة لتقليل عدد ضحايا الفيضانات

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أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، أوامره لرئيس الوزراء هان دوك سو، بحشد جميع الموارد المتاحة لتقليل عدد ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أيام.



وحث الرئيس الكوري الجنوبي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - وكالة الأرصاد الجوية على نشر التوقعات بسرعة؛ ليتم التعامل مع الوضع في المناطق التي ستشهد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الرئاسة.



وقال يون - خلال اجتماع عقده عبر "الفيديو كونفرنس" - إن السلطات في بعض المناطق فشلت في اتخاذ تدابير وقائية ضد الطقس القاسي الذي تشهده البلاد.



وكانت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي شهدتها كوريا الجنوبية على مدار الأيام الماضية قد ارتفعت إلى 35 قتيلا و10 مفقودين.



وقد انتشل عمال الإنقاذ سبع جثث من نفق غمرته المياه بعد أن حوصرت بداخله حوالي 15 مركبة، وقال المسئول بإدارة الإطفاء سيو جيونج، إن ما يقرب من 400 من عمال الإغاثة بما فيهم غواصون يبحثون داخل النفق الواقع وسط مدينة "تشونجو" عن المزيد من الأشخاص المفقودين.