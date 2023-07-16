اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والفنون التطبيقية

الأحد، 16 يوليو 2023 01:54 م
رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والفنون التطبيقية جانب من جولة التفقد
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة  لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية والفنون التطبيقية التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.
 
رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء الكليتين.
 
وتفقد رئيس الجامعة، لجان الاختبارات بالكليتين، واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم كُلٌّ في تخصصه، كما تفقد القاعات وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب وأولياء أمورهم.
 
وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات، حيث تم تجهيز المعامل اللازمة لتقديم خدمات التسجيل الالكتروني للقدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات.
 
يذكر أن اختبارات القدرات قد بدأت يوم السبت أمس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق  27  يوليو الجارى وتجرى بـ 3 كليات بجامعة بنها وهى "الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية".

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